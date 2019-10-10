حمدى عبد العزيز - بعيدا عن التناول الفنى لفيلم الممر

2019/10/10 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز بعيداً عن التناول الفني لفيلم الممر الذي يمكن تقييمه فناً وموضوعاً بالمقارنة بأفلام مصرية سابقة تناولت حرب الاستنزاف علي نحو أعمق وأصدق ، رغم تمتع فيلم الممر بفارق التقنيات السينمائية الحديثة ..بعيداً عن كل هذا باعتباري لاأملك إمكانات النقد الفني وهناك نقاد سينمائيين أجدر بتناول هذا الفيلم فنياً ..مايهمني هنا هو كوني مواطنا مصريا من جيل وعت طفولته علي يوم الخامس من يونيو 1967 ، ولح......

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