التخطيط تبحث مع منظمة (فاو) خطة تطوير القطاع الزراعي في العراق

2019/10/10 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، ان من المعالجات التي اتخذتها الوزارة لتحسين الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل، زيادة دعم القطاع الزراعي، من خلال تحسين مستويات الإنتاج ، بما يسهم في تحقيق القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، وزيادة قدرتها على التنافس.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "الغد برس"، انه "جاء ذلك خلال استقباله للممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) الدكتور صلاح الحاج حسن والوفد المرافق له".

وأضاف نوري الدليمي، ان "خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي ، تقوم على تقليل كلف الإنتاج ، من خلال اعتماد الأساليب العلمية الحديثة ، وتشجيع الصناعات الغذائية ، والاستفادة من المزايا والخصائص الزراعية لكل محافظة ، بهدف تحقيق التنمية المحلية والمكانية ، ووضع خطة لعملية التسويق والترويج ، لاسيما لمحاصيل التمور ، والطماطة ، والحليب ، بما يسهم في سد الحاجة المحلية ، والتصدي".

واوضح ان "كميات الإنتاج من هذه المحاصيل ، كافية لسد حاجة السوق وتصدير الفائض منها إلى دول الجوار، لتحقيق التوازن في ميزان التبادل التجاري بين العراق وتلك البلدان"، داعيا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، إلى "دعم جهود وزارة الزراعة والوزارات ذات العلاقة ، في ، تطوير قدرات الفلاحين والمزارعين لتمكينهم من التعامل مع التقانات الحديثة ، ويكونون قادرين على تسويق محاصيلهم بصورة افضل"، مؤكدا "استعداد الحكومة ، لتوفير وسائل الدعم كافة ، لانجاح خطة تطوير القطاع الزراعي".

ولفت الى ان "تنفيذ هذه الخطة يأتي في إطار تحقيق الأهداف التي تبنتها رؤية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وفي مقدمتها محاربة الفقر والجوع".

من جانبه ، اشاد ممثل منظمة (فاو) "بجهود الحكومة العراقية ، الرامية إلى تحسين واقع القطاع الزراعي ، الذي يعد من اهم القطاعات التنموية"، مؤكدا "استعداد المنظمة للتعاون الجاد مع وزارة التخطيط لوضع خريطة طريقة متكاملة لتطوير الزراعة وتحسين مستويات الإنتاج ، وتشجيع المزارعين على استثمار أراضيهم بصورة مثلى".

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