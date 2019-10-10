امانة مجلس الوزراء: على العاملين بصفة عقود واجراء يوميين مراجعة دوائرهم لملء استمارة توطين الرواتب

2019/10/10 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراجعة العاملين بصفة عقود واجراء يوميين يجب مراجعة دوائرهم لملء استمارة توطين الرواتب.

وقالت الامانة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "على العاملين بصفة عقود واجراء يوميين يجب مراجعة دوائرهم لملء استمارة توطين الرواتب".

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