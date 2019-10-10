50 توقيعا لادراج قانون حل مجالس المحافظات على جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم

2019/10/10 | 15:40

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على اولوية حماية السلم المجتمعي والأمن العام.

وقال المكتب الاعلامي للرئيس صالح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الامن الو

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، السفير محمد جعفر الصدر، بمناسبة تكليفه سفيرا للعراق في بريطانيا.

وقالت رئاسة الجمهورية إن "رئيس الجمهورية برهم صالح،استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس ‎10-10

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف الفتح، عبدالامير الدبي، الخميس (10 تشرين الاول 2019)، عن ثلاث خطوات على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتباعها، من أجل تنفيذ برنامجه الحكومي.

وقال الدبي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "نجاح البرنامج الح

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