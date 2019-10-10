2019/10/10 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة مجلس الوزراء تدعو العاملين بصفة عقود وإجراء يوميين لإنجاز استمارة توطين الرواتب

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