ﻣﺮﻛﺰ للتكنلوجيا يحصي الاثار السلبية لقطع الانترنت.. خسائر بملايين الدولارات يوميا

2019/10/10 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت والاتصالات، اليوم الخميس، بيانا حول التداعيات الاقتصادية لقطع خدمة الانترنت في العراق، حاثا الحكومة على الامتناع عن قطعه وايجاد حلول تقنية جديدة.





وقال المركز في بيانه، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن اﺟﺮاءات ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺔ الاﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق تسببت ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ".وأوضح المركز أنه ومن ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، يود اﻳﻀﺎح اﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، مشيرا الى ًان ﻗﻄﻊ الاﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ، على ﺼﻌﻴﺪ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎت دﻗﻴﻘﺔ للخسائر الاﻗﺘﺼﺎدية.

وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أرﻗﺎم دقيقة لخسائر الاقتصاد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟﺮاء ﻗﻄﻊ اﻧﺘﺮﻧﺖ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪر ﺑﻤلاﻳﻴﻦ اﻟﺪولارات ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ وﻓﻘﺎ لارقام اداة كوست COST ( اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ الاﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﻄﻊ الاﻧﺘﺮﻧﺖ) ﻣﻦ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮوﻛﻴﻨﻐﺰ".واشار الى أن ﻗﻄﻊ الاﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع رواﺗﺐ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ الاﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ثلاثة ملايين ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ "ﻛﻲ ﻛﺎرد" ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رواﺗﺒﻬﻢ، ﺑﺎلاﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎزح ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻋﺎﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺬات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.





ويضر ﻗﻄﻊ الانترنت اﻳﻀﺎ على عمل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ شرﻛﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وشركات اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ تضرر اﻋﻤﺎل اﻟشرﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة والاﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ الاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺮوﻳﺞ وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ.وﺤﺚ اﻟﻤﺮكز الحكومة ﺑﺠﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ على ضرورة اﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﻊ الاﻧﺘﺮﻧﺖ، واﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﻠورة اﻣﻨﻴﺔ ان ًﻛﻠﻴﺎ اﺳﺘﻠﺰم اﻣﺮ.

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