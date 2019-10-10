لأول مرة.. تعيين امرأة لرئاسة القضاء في السودان

2019/10/10 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، قرارًا بتعيين كل من، نعمات عبد الله محمد خير، رئيسًا للقضاء، وتاج السر علي الحبر، نائبًا عامًا.

وهذه أول مرة بتاريخ السودان، يتم تعيين امرأة رئيسًا للقضاء.يذكر أن نعمات تدرجت في السلك القضائي، وعملت في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، وأصبحت قاضي محكمة عليا، وتعتبر من مؤسسي نادي القضاة السوداني.كما شاركت في وقفات وتظاهرات وإضراب القضاء، ونظمت وقفات احتجاجية وقادت مواكب القضاء في ثورة كانون الأول الماضي.وأتاحت الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى {لم يشكل بعد} وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى {لم يشكل بعد}.وفي 12 أيلول الماضي، انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، "مسيرة مليونية"، لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي مقر المجلس السيادي، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة"، للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.وبدأت في السودان، يوم 21 آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.



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