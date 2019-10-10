نائب: اذا البرلمان لم يقيل الحكومة فهو مشترك في جريمة التستر على قاتلي الشعب العراقي

2019/10/10 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب احمد الجبوري، الخميس، ان البرلمان اذا لم يقيل الحكومة فهو مشترك في جريمة التستر على قاتلي الشب العراقي.

وقال الجبوري في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "التعديل الوزاري واكمال الحكومة التي لم تكتمل لحد الان هو مكافئة للشخصيات والكتل النيابية التي وقفت مع الحكومة في التغطية على مجزرة قتل المتظاهرين واستمراراً للمحاصصة".وأضاف "اذا لم يقم البرلمان بإقالة الحكومة ومحاسبتها قضائياً فهو مشترك في جريمة التستر على قاتلي الشعب العراقي".انتهى

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