2019/10/10 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 200 شخص يتظاهرون امام مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بايجاد فرص عمل

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