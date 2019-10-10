“العراقي” المقرب من السيد الصدر يحذر نواب سائرون ويدعوهم للقيام بواجباتهم

2019/10/10 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أعضاء كتلة سائرون النيابية، بالقيام بواجبهم تجاه الشعب العراقي.

وحذر صالح محمد العراقي، الذي ينشر آراء يعتبرها المراقبون مواقف صادرة من السيد مقتدى الصدر، حذر نواب كتلة سائرون في البرلمان، مخاطبا اياهم بالقول “ان الله سيصب علينا غضبه، ان لم تصحوا من هذا الهجوع”، مبينا ان عدم قيامهم بواجبهم إزاء الشعب، لن يؤدي الى تعليق عضويتهم فحسب، بل سيؤدي الى معاقبتهم، او التخلي عنهم مستقبلا.

وخاطب العراقي أعضاء الكتلة بالقول، يا سائرون كونوا “ثائرون” تحت قبة البرلمان، لإصلاح ما فسد، والا فإن لنا وقفة جادة، فالشعب ما عاد يتحمل، مستدركا بتأكيده على عدم الإفراط في العتب عليهم، في خضم ميليشيات ترتع بالبلد، على حد تعبيره.

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