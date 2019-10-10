أردوغان يعلن القضاء على 109 إرهابيا منذ بدء عملية نبع السلام

2019/10/10 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، القضاء على عشرات الارهابيين منذ بدء العملية العسكرية على سوريا.

وقال أردوغان، متحدثاً اليوم في أنقرة: "لقد بدأت العملية بالأمس.



القصف المدفعي أولا ثم الطيران، دخلت الوحدات البرية في وقت متأخر من المساء.



حتى هذه اللحظة قُتل 109 من الإرهابيين، وهناك العديد من الجرحى والذين أعلنوا استسلامهم.



لقد أطلقوا هناك دعاية سوداء ضد تركيا، بزعم أنها قصفت المدنيين.



انتم من يهاجم المسالمين، عديمي الضمير نحن نتخذ إجراءات ضد الدعاية السوداء، حيث نبلغ الرأي العام بكل خطوة نُقدم عليها".

وبدأت تركيا يوم أمس الأربعاء، عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم " نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

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