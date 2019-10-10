حقوق الانسان تؤكد على حرية الصحافة ومنع انتهاك حقوق الاعلاميين

2019/10/10 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت عضو مجلس المفوضين في مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي على ضرورة توفير الحماية الكافية للصحفيين ومنع كافة الانتهاكات بحقهم.

وابدت الحلفي وبحسب بيان المفوضية تلقته "الغد برس" "استنكارها لما حصل من اعتداءات على مؤسسات اعلامية ومراسلين ومصورين من قبل بعض الجهات التي تدعي انتماءها الى المنظومة الامنية او من قبل قوات فض الشغب التابعة لوزارة الداخلية ، حيث وثقت المفوضية تعرض عدد من الاعلاميين الى الاستهداف المباشر والضرب بالعصي وتكسير اجهزة االتصوير واستلمت شكاوى بذلك عبر فرق الرصد الميدانية او من خلال القنوات الخاصة بها ".

واعربت الحلفي عن "اسفها البالغ لما جرى من انتهاك بحق السلطة الرابعة ومذكرة بالوقت نفسه بان ما يحصل يعتبر مؤشر من قبل المراقبين ويكون ضمن قائمة التساؤلات الموجهة الى العراق عندما ترفع التقارير الحكومية عن واقع حقوق الانسان في العراق".

واضافت ان "التظاهر السلمي وحق النشر والتعبير عن الرأي كلها حقوق مكفولة في الدستور ولا يمكن تجاوزها ومن واجب الحكومة العراقية تسخير كافة الجهود لتأمين ذلك"، كما دعت "المؤسسات الاعلامية بممارسة دورها الحقيقي بالتثقيف على حق المطالبة بالحقوق بكل سلمية واستسقاء المعلومات من المصادر الرسمية"

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