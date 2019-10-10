البرلمان يضمن جدول اعماله فقرة استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية وتقرير يتعلق بالتظاهرات

2019/10/10 | 16:11

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد

افاد مصدر برلماني، الخميس، بجمع اكثر من خمسين توقيعاً لإدراج قانون حل مجالس المحافظات على جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم جمع اكثر من خمسين توقيعاً لإدراج قانون حل مجالس المحاف

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على اولوية حماية السلم المجتمعي والأمن العام.

وقال المكتب الاعلامي للرئيس صالح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الامن الو

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، السفير محمد جعفر الصدر، بمناسبة تكليفه سفيرا للعراق في بريطانيا.

وقالت رئاسة الجمهورية إن "رئيس الجمهورية برهم صالح،استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس ‎10-10

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