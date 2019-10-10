في السليمانية.. تظاهرة احتجاجية ضد التدخل التركي في سوريا

2019/10/10 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خرج المئات في مدينة السليمانية، باقليم كوردستان، اليوم الخميس، بتظاهرة احتجاجية، ضد التدخل العسكري التركي في كوردستان سوريا.

واحتج المئات في شارع سالم الرئيسي، وسط المدينة، للتنديد بالتدخل العسكري التركي.

وطالب المحتجون المجتمع الدولي والامم المتحدة، بفرض عقوبات صارمة على تركيا وتوجيهها بمغادرة سوريا فوراً.

يشار الى ان المئات من الاشخاص تظاهروا، اليوم الخميس، امام مقر الامم المتحدة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان احتجاجا على العملية العسكرية التي تنفذها تركيا في كوردستان سوريا.

وشارك العشرات من الناشطين من الاجزاء الاربعة لكوردستان في هذه التظاهرات منددين بأشد العبارات تلك العملية.

وطالب المتظاهرون الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل وايقاف الحرب التي تشنها تركيا على كوردستان سوريا.

ورفع المتظاهرون اعلام كوردستان وهم يهتفون ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وحزبه الحاكم.

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