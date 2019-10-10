2019/10/10 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب حسن خلاطي: اسماء المرشحين للتعديلات الوزارية وصلت إلى رئاسة مجلس النواب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/10 | 16:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب حسن خلاطي: اسماء المرشحين للتعديلات الوزارية وصلت إلى رئاسة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب حسن خلاطي: اسماء المرشحين للتعديلات الوزارية وصلت إلى رئاسة مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).