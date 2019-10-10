إصابة 12 شخصاً بعد سقوط قذائف على بلدات تركية

2019/10/10 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اصيب 12 شخصا، اليوم الخميس، بعد سقوط صواريخ وقذائف هاون أطلقت من سوريا على مناطق ببلدات في الجانب التركي من الحدود.

وذكرت وكالة الاناضول التركية أن "القذائف التي يعتقد أنها أطلقت من مناطق يسيطر عليها فصيل كردي في سوريا تستهدفه القوات التركية، سقطت على مناطق في بلدات أقجة قلعة وبيره جيك وجيلان بينار ونصيبين".



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