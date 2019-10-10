2019/10/10 | 16:21

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البرلمان يتسلم قائمة للمرشحين لتولي مناصب وزارية ضمن التعديل

تأریخ التحریر: : 2019/10/10 16:18

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