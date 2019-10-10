العراق يخشى عودة “داعش” بسبب الغزو التركي لشمال شرق سوريا

2019/10/10 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أبدت لجنة #الأمن والدفاع في #البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن تخوفها من عودة عناصر تنظيم “#داعش” إلى #العراق، بسبب التوغل التركي العسكري في #سوريا.عضو اللجنة […]

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