2019/10/10 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- عبرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن مخاوف من ان يكون للعملية العسكرية التركية على شمال شرق سوريا تاثيرات مباشرة على الأمن العراقي.

وقالت الوزارة في بيان "يعبر العراق عن قلقه البالغ إزاء العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية في شمال شرق سوريا".

واضافت الخارجية "نعتقد أنها ستتسبب بالمزيد من التعقيد في المشهد السوري، ونزوح اعداد كبيرة من المدنيين، مما يزيد حجم المعاناة الانسانية، ويهدد بتعقيدات وتأثيرات مباشرة على الامن بالعراق واحتمال دخول اعداد كبيرة من المسلحين والنازحين الى اراضيه لذا يدعو العراق لحفظ سيادة الدول وتبني الحلول السياسية".

ونددت دول عربية عديدة، بالهجوم التركي الذي شنته انقرة يوم امس على قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، واعتبره "خرقاً للسيادة السورية".

وبالإضافة الى العراق، أدانت السعودية ومصر والإمارات والكويت والبحرين والأردن والجزائر وغيرها من البلدان العملية التركية.

وبدأت تركيا عملية عسكرية ضد القوات الكوردية في شمال شرق سوريا بضربات جوية على بلدة رأس العين الحدودية.

وجاء التحرك التركي بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من الحدود ليعطي فيما يبدو ضوءاً أخضر لتركيا لبدء الهجوم.

سوار أحمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتخوف من "تأثيرات مباشرة" على امنه من الهجوم التركي بسوريا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتخوف من "تأثيرات مباشرة" على امنه من الهجوم التركي بسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).