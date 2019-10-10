2019/10/10 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وصفت كوريا الشمالية الإدانة الخارجية لأسلحتها “بالاستفزاز الخطير”، وهددت باستئناف تجاربها الصاروخية النووية بعيدة المدى.تحذير وزارة خارجية بيونغ يانغ، الخميس، جاء عقب انهيار المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة نهاية الأسبوع في السويد، وهي الأولى من نوعها بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر.وجاء بيان الوزارة عقب قيام أعضاء أوروبيين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الشمالية تهدد باستئناف تجاربها “النووية” وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تهدد باستئناف تجاربها “النووية”) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تهدد باستئناف تجاربها “النووية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).