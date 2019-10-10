مواقف أهالي محافظة صلاح الدين من قرار إلغاء مجالس المحافظات | تقرير

2019/10/10 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبشر اهالي محافظة صلاح الدين خيرا بعد تصوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على إنهاء أعمال مجالس المحافظات، وإحالة القرار للجنة القانونية لدراسته وإصدار تعليمات بخصوص تنفيذه.

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