وزارة الخارجية العراقية: قلقون من العملية العسكرية ودخول مسلحين ونازحين الى أراضينا

2019/10/10 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية، عن قلق العراق البالغ، إزاء العملية العسكرية، التي تنفذها القوات التركية في مناطق شمال شرقي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، ان العملية العسكرية، ستتسبب بالمزيد من التعقيد في المشهد السوري، ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين، مما يزيد حجم المعاناة الانسانية، ويهدد بتعقيدات وتأثيرات مباشرة على الأمن بالعراق، واحتمال دخول أعداد كبيرة من المسلحين والنازحين الى أراضيه، مبينة ان العراق يدعو الى حفظ سيادة الدول، وتبني الحلول السياسية.

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