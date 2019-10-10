نائب لـ الغد برس : وصلت السير الذاتية لمرشحي وزارات التربية والصحة والاتصالات والصناعة والهجرة

2019/10/10 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن النائب عباس الزاملي، اليوم الخميس، عن وصل سير ذاتية لخمسة مرشحين للوزارات الى مجلس النواب.

وقال الزاملي في تصريح لـ"الغد برس" إن "السير الذاتية لخمسة وزارء وصلت الى مجلس النواب".

واضاف ان "المرشحين هم لوزارات التربية والصحة والاتصالات والصناعة والمعادن والهجرة والمهجرين".

وبين "هناك اختلاف بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة، وبعضهم استنكر استبدال وزير الهجرة"ز

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