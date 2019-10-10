2019/10/10 | 16:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس العربي: رئيس قسم بجامعة كركوك هدد بأخذ النساء العربيات سبايا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المجلس العربي: رئيس قسم بجامعة كركوك هدد بأخذ النساء العربيات سب
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المجلس العربي: رئيس قسم بجامعة كركوك هدد بأخذ النساء العربيات سبايا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس العربي: رئيس قسم بجامعة كركوك هدد بأخذ النساء العربيات سبايا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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