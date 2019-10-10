عملية “نبع السلام” التركية شرقي الفرات تثير قلقاً دولياً واسعاً | تقرير

2019/10/10 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت عملية نبع السلام التي يقودها الجيش التركي ضد قوات سوريا الديمقراطية التي عبرت الحدود السورية باتجاه مدينتي تل أبيض ورأس العين شرقي الفرات، الامر الذي اثار تساؤلات عن جدواها في هذا الوقت.

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