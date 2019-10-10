2019/10/10 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت رئاسة الجمهوربة، اليوم الخميس، عن اتصالات هاتفية أجراها الرئيس برهم صالح مع مع عدد من رؤساء الدول لبحث التوغل التركي في سوريا.

وذكرت الرئاسة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، أجرى

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، 10 تشرين الأول، 2019، جلسته التاسعة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال اعلام البرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، افتتح اليوم، اعم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر برلماني، اليوم الخميس، عن اسماء المرشحين البدلاء لشغل 5 وزارات في حكومة عبد المهدي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، انه "تم الاتفاق على تسمية جعفر صادق علاوي وزيرا للصحة بدلاً عن علاء العلوان، وسهى خليل وزيرة للترب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. عبد المهدي يرسل أسماء خمسة مرشحين جدد إلى البرلمان لشغل مناصب وزارية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. عبد المهدي يرسل أسماء خمسة مرشحين جدد إلى البرلمان لشغل مناصب وزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).