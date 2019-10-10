مصر.. فصل أكثر من ألف معلم متطرف

2019/10/10 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت وزارة التربية والتعليم في #مصر عن فصل 1070 معلماً، لانتمائهم إلى تنظيم “الإخوان”، وذلك إثر صدور أحكام #قضائية ضدهم.وقال وزير التعليم، #طارق_شوقي، خلال مؤتمر […]

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