تسريبات باسماء مرشحي الوزارات في التعديل الحكومي المقرر اليوم

2019/10/10 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

كشفت تسريبات نيابية بان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ارسل اسماء المرشحين للوزارات ضمن التعديل الوزاري ، وهم جعفر علاوي للصحة ، وسها خليل علي بك للتربية ، وامير عريان البياتي للاتصالات ، وهناء عمانوئيل كوركيس للهجرة والمهجرين .

هذا وبدأ مجلس النواب جلسته التاسعة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي .

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