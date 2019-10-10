هذا ما ستتضمنه جلسة البرلمان اليوم

2019/10/10 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادافاد مراسل “كلكامش برس” في البرلمان ان جلسة اليوم ستتضمن فقرتين للتصويت عليهما .

واضاف ان الجلسة ستشهد استكمال الكابينة الحكومية والتعديل الوزاري اضافة الى تقديم لجنة الخدمات تقريرها الخاص بالتظاهرات التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي .

واكد ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجري حاليا مشاورات مع الكتل السياسية بشان التعديلات الحكومية المتوقع ان يعلن عنها في جلسة اليوم.

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