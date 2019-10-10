بالوثيقة.. عبد المهدي يقدّم أسماء خمسة مرشحين للتعديل الوزاري إلى البرلمان

2019/10/10 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدّم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، أسماء خمسة مرشحين للتعديل الوزاري،شملت وزارات الصحة والتربية والصناعة والهجرة والاتصالات.

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