أطباء بلا حدود تحذر من أزمة في الصحة النفسية بين الإيزيديين في العراق

2019/10/10 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال ذكرت منظمة اطباء بلا حدود، الخميس، ان الأيزيديين في العراق يعانون من ازمة مدمرة تتعلق بالصحة النفسية، مبينة وجود فرد واحد على الأقل في كل أسرة يعاني من اضطراباتٍ نفسية.تقرير شامل نشرته المنظمة على موقعها الرسمي: يعاني الإيزيديون الذين يسكنون في قضاء سنجار-شنگال غرب العراق- من أزمة خطيرة ومدمرة في …

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