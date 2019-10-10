2019/10/10 | 17:12

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اختلال نصاب جلسة البرلمان بسبب اعتراض بعض الكتل على مرشحي وزارتي

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اختلال نصاب جلسة البرلمان بسبب اعتراض بعض الكتل على مرشحي وزارتي الصناعة والهجرة

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