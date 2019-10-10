اليابان تقدم مساعدات مالية تصل إلى 90 ألف دولار لمستشفى شنگال

2019/10/10 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد قدمت حكومة اليابان، مساعدات مالية تصل إلى 90 ألف دولار أمريكي لمشروع تقديم أجهزة طبية لمستشفى شنگال العام في محافظة نينوى.وذكرت سفارة اليابان في العراق في بيان تلقت “ايزيدي 24″، نسخة منه، ان “في 8 تشرين الأول، قدمت حكومة اليابان مساعدات مالية تصل إلى 90 ألأف دولار أمريكي لمشروع تقديم …

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