سهى حسين تصل البرلمان لتأدية اليمين الدستورية وزيرا للتربية

2019/10/10 | 17:13

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انسحب عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس، من جلسة البرلمان التاسعة، اعتراضا على مرشحي وزارتي الصناعة والهجرة والمهجرين.

وقال مصدر نيابي لـ"بغداد اليوم"، إن "عدد من اعضاء البرلمان غادروا الجلسة اعتراضا على م

بغداد اليوم _ بغداد

صوت مجلس النواب، خلال جلسته المنعدة اليوم الخميس، على قبول استقالة وزير الصحة، علاء العلوان.

وقال مصدر برلماني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على قبول استقالة وزير ا

بغداد اليوم _ بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على اختيار سهى حسين وزيراً للتربية.

وقال مصدر برلماني لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان صوت في جلسته المنعقدة حالياً، على اختيار سهى حسين وزيراً للتربية".

واستأنف مجلس النواب، في وقت س

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