الحزب الشيوعي السوداني - الانتفاضة طريقنا لاسقاط النظام

2019/10/10 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_السوداني من أرشيف الحزب الشيوعي السودانيالانتفاضة طريقنا لاسقاط النظاممقتطف من دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أغسطس 2015 * اسقاط النظام وتفكيكه والانتقال من الشمولية إلي الدولة المدنية الديمقراطية. * ضد التسوية و"الهبوط الناعم " والحوار الذي يقطع الطريق أمام تفكيك النظام.* تقوية وتعزيز التحالفات القاعدية ولجان الأحياء. * االانتفاضة ولاضراب السياسي والعصيان المدني ......

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