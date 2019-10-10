الحزب الشيوعي الفلسطيني - بيان ادانة للغزو التركي لسوريا

2019/10/10 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_الفلسطيني الحزب الشيوعي الفلسطيني يدين بشدة العدوان التركي الجديد على الجمهورية العربية السورية، ويعتبر أن هذا الغزو كشف النوايا التركية المبيته والتي هدفها السيطرة على شمال سورية وفرض وقائع جديدة على الأرض وذلك من خلال عمليات تهجير قسري للسكان هناك، إن ذريعة مكافحة الأرهاب لدى الحكومة التركية هي ذريعة واهية ولم تقنع حتى حلفائها الغربيين، فكيف لحكومة أردغان التي دعمت الارهاب في سوريا من خلال دعم التنظيمات ا......

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