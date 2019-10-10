مهند البراك - شباب العراق في زمن الرصاص .1.

2019/10/10 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك اندلعت انتفاضة شباب العراق الابطال في الاول من تشرين اول/ اكتوبر من العام الجاري و سجّلت و تسجّل ملاحم لم تتصورها الكتل الحاكمة و لا السلطات الثلاث و الاحزاب، رغم تنبيه العديد من الكتاب و المحللين الى ان اهمال الجماهير الشعبية و خاصة الكادحة منها سيؤدي الى انفلات الاوضاع كلّها بوجه السلطات الحاكمة، بعد ان وصل الألم و الحرمان مداه، ولأن ليس لديها ماتخسره.اشعل الانتفاضة شباب العراق من الأجيال ال......

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