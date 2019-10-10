2019/10/10 | 17:23

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سهى العلي تصل البرلمان لتأدية اليمين الدستوري وزيرة للتربية

تأریخ التحریر: : 2019/10/10 17:10

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