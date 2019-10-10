2019/10/10 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل ..



مجلس النواب يُصوت على قبول استقالة وزير الصحة علاء العلوان

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل .. مجلس النواب يُصوت على قبول استقالة وزير الصحة علاء العلوان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل .. مجلس النواب يُصوت على قبول استقالة وزير الصحة علاء العلوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).