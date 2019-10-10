2019/10/10 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب التحقيق بشكل صحيح في استخدام قوات الأمن العراقية المتزايد للقوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين المعارضين للحكومة.وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف، “إن استخدام السلطات العراقية المروع للقوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين في بغداد، وفي أماكن أخرى، لا يجب أن يُسمح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة العفو الدولية: استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين في بغداد لا يجب أن يسمح له أن يمر “فيديو”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة العفو الدولية: استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين في بغداد لا يجب أن يسمح له أن يمر “فيديو”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).