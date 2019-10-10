2019/10/10 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : صوت مجلس النواب العراقي على سهى خليل علي بعد رفض مرير دام ثلاث مرات سابقا على ثلاث مرشحات لهذه الوزارة ..و تنشر يس عراق نص الرسالة التي بعثها عادل عبد المهدي الى البرلمان بخصوص التعديل الوزاري.و تحاول “يس عراق” الوصول الى الطرف السياسي الذي يتبنى هذه المرشحة – الوزيرة حاليا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصويت على سهى البك علي للتربية .. و يحيى الكبيسي يغرد يهاجمها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التصويت على سهى البك علي للتربية .. و يحيى الكبيسي يغرد يهاجمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).