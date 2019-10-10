2019/10/10 | 17:43

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مجلس النواب يصوت على جعفر صادق علاوي وزيراً للصحة

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مجلس النواب يصوت على جعفر صادق علاوي وزيراً للصحة

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