2019/10/10 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يصوت على جعفر صادق علاوي وزيرا للصحة ويرفع جلسته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يصوت على جعفر صادق علاوي وزيرا للصحة ويرفع جلسته وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على جعفر صادق علاوي وزيرا للصحة ويرفع جلسته) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على جعفر صادق علاوي وزيرا للصحة ويرفع جلسته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).