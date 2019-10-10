2019/10/10 | 17:54

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الخارجية السورية: سنواجه العدوان التركي الغاشم بكل الوسائل والسبل المشروعة

تأریخ التحریر: : 2019/10/10 17:53

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