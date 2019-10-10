البرلمان يصوت على وزير الصحة ويرفع جلسته الى ما بعد الزيارة الاربعينية

2019/10/10 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر برلماني لـ{الفرات نيوز} إن " مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، اليوم، على جعفر علاوي وزيرا للصحة".

ورفع مجلس النواب جلسته الى اشعار آخر بعد جلسة شهدت اختلالاً بالنصاب لاعتراض بعض الكتل السياسية على الاسماء المرشحة للتعديل الوزاري.



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