2019/10/10 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل ..



وزيرة التربية تؤدي القسم أمام مجلس النواب بعد منحها الثقة

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل .. وزيرا الصحة والتربية يؤديان القسم أمام مجلس النواب بعد منحهما الثقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل .. وزيرا الصحة والتربية يؤديان القسم أمام مجلس النواب بعد منحهما الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).