“وثيقة مسربة” .. الساعدي استحصل موافقة الحكومة قبل ذهابه الى الولايات المتحدة في عهد العبادي

2019/10/10 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أظهرت وثيقة مسربة استحصال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي موافقة الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قبل ذهابه الى الولايات المتحدة العام الماضي بدعوة من جامعة هارفارد الاميركية لعقد ندة حول مكافحة الارهاب.

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