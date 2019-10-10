مصدر: إحالة أطباء زوروا تقريراً لأبنة رئيس مجلس بابل لغرض التعيين إلى هيأة النزاهة

2019/10/10 | 18:15

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بغداد اليوم _ بابل

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن إحالة أطباء في محافظة بابل إلى هيأة النزاهة بتهمة تقديم تقارير مزورة تخص أشخاصاً متقدمين للتعيين على ملاك تربية المحافظة، بينها تقرير يخص أبنة رئيس مجلس بابل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "أطباء يشغلون عضوية لجنة طبية في محافظة بابل أحيلوا إلى هيأة النزاهة لتقديمهم تقارير مضللة إلى لجنة تعيينات تربية المحافظة، التي خصصت نسبة من التعيينات على ملاك مديرية التربية لذوي الاحتياجات الخاصة"، مبينا أن "أحدى تلك التقارير تخص ابنة رئيس مجلس بابل رعد الجبوري".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "هؤلاء الاطباء متهمين أيضاً بتقديم تقارير مزورة تخص رئيس منظمة مجتمع مدني، ورئيس دائرة تابعة لوزارة العمل".

وكان محافظ بابل كرار العبادي قد اتهم، الشهر الماضي، رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري باتخاذه قراراً، تم إبطاله لاحقاً، بـاقالته من منصبه كمحافظ "بسبب إيقافه" تعيين ابنة الجبوري في مديرية تربية المحافظة بناءً على تقديمها "تقارير مزورة" تعدها من ذوي الاحتياجات الخاصة "خلافاً للواقع".

بغداد اليوم- بغداد

رفع مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الى بعد الزيارة الأربعينية، عقب التصويت على وزيري الصحة والتربية، وتأجيل التصويت على الاتصالات والهجرة والصناعة.

وقال مصدر نيابي لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب، رفع جلسته

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على اختيار جعفر صادق علاوي، وزيرا للصحة، بعدما قبل استقالة السابق علاء العلوان.

وقال مصدر نيابي لـ"بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على اختيار جعفر صادق علاوي، وزيرا للصحة، عقب المو

بغداد اليوم _ بغداد

وصلت سهى حسين، المرشحة لتولي وزارة التربية، والتي حضت بموافقة البرلمان، إلى مبنى مجلس النواب، اليوم الخميس، لأداء اليمين الدستورية.

وقال مصدر برلماني لـ(بغداد اليوم)، إن "سهى حسن، المرشحة لتولي حقيبة التربية، وصلت إلى م

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