البارزاني: العمليات العسكرية التركية تزعزع استقرار المنطقة

2019/10/10 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، بيانا بشأن العملية العسكرية التركية، في شمال شرقي سوريا.

وأكد البارزاني في بيان، انه يراقب بقلق وحزن بالغين، العملية العسكرية التي بدأتها تركيا شرقي الفرات، خصوصا ما يتعلق بمشاركة عدد من التنظيمات المعارضة المتشددة فيها، والتي ستفتح الباب حسب البيان، امام ارتكاب المجازر وتشريد المدنيين، مبديا استعداده لعقد وساطة وتقديم المساعدة لإيقاف القتال.

وأضاف البارزاني، ان القتال سيتسبب بزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويزيد مخاطر عودة التنظيمات الإرهابية، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن، الى القيام بدورهما في إيقاف الحرب وإعادة السلام.

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