مسؤول كردي سوري: سجناء داعش قد يفرون من سجون الإدارة الذاتية

2019/10/10 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن مسؤول كردي كبير، يوم الخميس، أن مسلحي تنظيم «داعش» قد يفرون من السجون في منطقة #الإدارة_الذاتية الكردية.وقال #بدران_جيا_كرد، القيادي في الإدارة الذاتية، لوكالة “رويترز”: إن […]

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